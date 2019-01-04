張彥博自資6位數出碟：已經係最平出碟價

歌手張彥博（Bob）今日帶同首張全創作的個人專輯《堅持》到電台宣傳，感觸指是出道13年的作品，他更自爆共投資6位數字：「入面啲歌係自赤子（樂隊）解散後嘅創作，都儲咗7年以上，由於我冇唱片公司，所以出碟都係一件好難嘅事，用6位數字係最平嘅出碟價錢，入面6首歌全部都係自己彈、自己監、自己編。」



終於成2019年樂壇新人



問到今年目標是想簽唱片公司？Bob表示要睇新公司安排：「因為啱啱簽咗邵氏，不過應該都係自己跑落去，咁新人都係自己跑張成績表出嚟，未必似以前咁有資源，因為依家網上平台競爭好大，覺得每個歌手要親力親為先有結果，但拎到入場券係好開心。」屬2019年樂壇新人？Bob笑話此新身分驚嚇親人：「都算，都幾特別，但自己唔介意有冇獎，而係想大家認識我多啲，唔只喺劇上面，真正認識我係唱作人、音樂人。」



感謝身邊朋友支持



Bob續言好感謝身邊朋友支持，因為新碟是跟去年個唱一同時間籌備、一齊誕生，他形容為充滿朋友力量：「得3個星期時間，有好多朋友幫手，又用真金白銀買，雖然條路好漫長，但佢哋都陪我走。」