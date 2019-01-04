獲楊宗緯送朱古力咪　ASKA：唔好叫我飛鳥

日本殿堂級組合CHAGE & ASKA的59歲主音ASKA（飛鳥涼）昨日飛抵台灣，為除夕節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》錄映，今日率先現身記者會宣傳。



相隔10年再度抵台的ASKA，亮相時先用中文說：「10年沒來了！」對於10年前在市立體育場開騷，他說：「一直都忘記唔到當時嘅情景。」他並宣布相隔10年將於6月9日在台北舉行演唱會。當年曾在台灣演唱會上演唱《何日君再來》的ASKA，即場清唱了幾句，但當他看見冰雕上寫着「飛鳥再現」，他臉色變得嚴肅說：「不要叫我飛鳥，叫我ASKA。」被問到CHAGE & ASKA何時再合體，ASKA透露暫時沒有計劃，但總有一天會合體，只是現在不是合適時機。



而視ASKA為偶像的台灣男歌手楊宗緯則驚喜現身，現場更清唱CHAGE & ASKA名作《On Your Mark》、《Say Yes》。他表示高中時就鍾意CHAGE & ASKA，連英文名字都以偶像為名Aska，他昨日由內地趕返台灣，就是專程為「偶像」站台，由於是兩人第一次見面，他在後台大叫好緊張，身為粉絲的楊宗緯就特地送上朱古力做成的麥克風向偶像致意。