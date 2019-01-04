嘆帶病搬屋遇上失戀　張紋嘉爆戀上圈外人

事隔兩年再推出新歌《獨立單位》的張紋嘉（Crystal）上電台宣傳，接受訪問時自言好緊張，覺得準備不足，搞到失眠出粒粒。新歌是一個獨居女仔的故事，同時亦是自己的寫照：「造歌嗰陣都有同填詞人講我嘅故事，自己住咗9年，都幾鍾意自己住，仲有啲擔心唔想結婚，因為唔想同其他人一齊住。好多時覺得獨居係好堅強，但其實有好多艱辛嘢，係逼自己獨立。（例如？）好怕面對蛇蟲鼠蟻，煮嘢食又九唔搭八。」



辛苦執嘢住納米樓



除此之外，Crystal最怕搬屋，每次都好「攞命」：「至少都搬過4、5次，真係隔一、兩年搬一次。（愈搬愈大？）睇依家啲樓價唔會啦。（買樓？）仲難！要住納米樓，搬屋最辛苦係執嘢。（搵男朋友幫手咪得？）次次搬都冇男朋友！」加上如果撞正病咗冇人照顧都好唔開心、想喊：「病加埋失戀仲大鑊！」



講出單身的「艱辛」應需要找一個伴，為何會擔心唔想結婚？她笑說：「一個人自在啲，但又唔好講到我怕結婚，都唔想斷後路，係咁啱啲時間冇拍拖。」不過，談及現時感情狀況，Crystal怕醜自爆：「有啲眉目，係圈外人。（有好消息公布？）遲啲話你知。」