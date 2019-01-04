諗過搬屋息事寧人！甄詠珊為投訴事件解畫

現居西貢村屋的藝人甄詠珊，日前被鄰居投訴擾民，對方更列出三大「罪項」，她今日現身新城電台為「麻煩事」逐一解畫，她表示當初決定搬入村居，是因為想家人有更舒適的生活環境：「空氣清新啲，媽媽有鼻敏感、細佬有皮膚病。」其後續指覺得今次是小事：「同時都覺得開心，畀我哋知道有呢件事，提醒咗我哋，都有同被影響嘅人講唔好意思。」



自掏腰包鋪平爛地



講到年屆60多歲的爸爸因講電話聲浪太大而被投訴，甄詠珊重申爸爸「撞聾」，而最近他正幫母校處理貧困學生的慈善基金，需聯絡海外同學，故要就時差講電話：「佢夜晚10點講電話，驚嘈到我哋就出咗出面講，點知嘈親人哋，咁佢聽唔到，講嘢自然會大聲咗，平時見佢講得大聲都有叫佢細聲番，呢幾日都叫佢入番屋講。」



講到被投訴佔用公家地，她無奈指其實村屋並不存在公地：「全部都係私人地。（但投訴者反駁叫你去查證？）佢對件事唔了解，的而且確塊地唔係我哋，係地主嘅，同埋我哋係有溝通過，係畀我哋用。」她再指該地前身是一塊爛地，更自爆自掏腰包鋪平：「用咗我5位數字，之前成日有流浪狗聚集、落雨又會積水滋生蚊蟲，想大家有好啲環境先咁做，全部都係溝通好先夠膽做，唔會私自霸佔。」



媽媽情緒低落



至於有關玻璃屋涉僭建一事，甄詠珊表示正低調處理中。問到面到種種控訴有何解決方法？她透露媽媽曾一度想過搬屋以息事寧人：「佢好怕Gossip嘢，今次佢都好Down。」不過她指現時打消搬屋念頭：「我哋村有個村群，佢哋話唔捨得我哋，叫我哋唔好搬，好開心佢哋咁撐我。（投訴你嗰個人喺群？）唔知，我唔知邊個，但啲村民都有講有個人成日都周圍投訴。」