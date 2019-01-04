《藍絲帶賞》提名　安藤櫻篠原涼子爭影后

由日本七大報章電影記者評審的《第61屆日本藍絲帶賞》公布提名名單，頒獎禮將於1月6日在東京舉行。名導演是枝裕和執導的《小偷家族》與上田慎一郎低成本製作票房大賣的《屍殺片場》，齊獲最佳電影及導演提名，被視為大熱之爭。



最佳導演方面，除了是枝裕和與上田慎一郎，還有《孤狼之血》的白石和彌、《混帳傢伙與美麗世界》的太田光及《菊與斷頭台》的瀨瀨敬久。最佳電影提名則有20部之多，包括《孤狼之血》、《小偷家族》、《檢察狂人》、《日日是好日》 、《人魚沉睡的家》、《混帳傢伙與美麗世界》、《菊與斷頭台》、《屍殺片場》、《SUNNY陽光姊妹淘》 等。



最佳男主角提名分別是《睡著吻別醒來擁抱》的東出昌大、《孤狼之血》的役所廣司、《小偷家族》的Lily Franky、《娼年》的松坂桃李及《無用之人》的館廣。女主角提名則有《小偷家族》的安藤櫻、《人魚沉睡的家》的篠原涼子、《我們能否停歇 》的門脇麥 、《日日是好日》的黑木華和《北之櫻守》的吉永小百合。



男女配角提名方面，男配角提名有松坂桃李《孤狼之血》、 二宮和也《檢察狂人》、伊藤健太郎《混帳傢伙與美麗世界》、酒向芳《檢察狂人》、Lily Franky《SUNNY陽光姊妹淘》。女配角提名有樹木希林與松岡茉優《小偷家族》、木野花《可憐的Irene》 、川榮李奈《人魚沉睡的家》及井上真央《燒肉龍》。 新人獎提名則有平手友梨奈、 伊藤健太郎、木龍麻生、南沙良及唐田英里佳。