人妻首個生日冇驚喜？阿嬌唔戴婚戒因為...

藝人鍾欣潼（阿嬌）今晚出席服裝品牌活動，這是她婚後首個亮相的公開場合。問到新婚生活，她答：「暫時冇乜分別。（慣被叫賴太未？）你哋叫多啲，我咪習慣。」她透露老公因工作關係暫時離港：「都係分開幾日啫。（之前除夕倒數有陪你？）佢陪咗我去澳門做嘢，大家喺車入面倒數，最緊要係重要嘅人喺身邊。（造人計劃呢？）暫時未有。（今個月21號38歲生日，老公會畀驚喜你？）佢暫時未講喎，冇話幫我安排，我就想同啲兄弟姐妹食飯過。（唔二人世界？）大班人開心啲。」



「早知過完年先結婚」



至於出席婚後首個活動，酬勞是否相當吸引？她坦言：「冇傾過錢，咁呢個品牌自己鍾意嘅。（冇戴婚戒嘅？）我呢幾日水腫，手指好痛，所以冇戴。（唔驚老公詐型？）我驚唔見（戒指）多啲。（蜜月呢？）未諗到去邊，本來想去巴黎，但驚危險又凍。（過年返台灣？）香港、台灣兩邊走。（期待第一年派利是？）唔期待，早知過完年先結婚啦。」



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