憐香惜玉！袁偉豪錫晒黃智雯　爭住做粗重嘢

去年播出的電視劇《三個女人一個「因」》大受歡迎，奪得新加坡及馬來西亞最喜愛劇集，女主角黃智雯（Mandy）成為兩地雙料視后，男主角袁偉豪（Ben）則憑另一劇《棟仁的時光》成為雙料視帝，昨晚一眾《三》劇台前幕後包括陳智燊、黃淑儀、林秀怡、李璧琦等到尖沙咀出席慶功宴，與六座獎座合照分享喜悅，無綫副總經理（節目及製作）杜之克都有現身支持。



Ben和Mandy表示這套劇反應好是去年最大收穫之一，並表示希望拍續篇，Ben說：「如果變咗合拍劇多啲Budget就更好啦！可以飛外國開工仲開心！下次人格分裂角色等我嚟，都幾有Gimmick，唔使次次Mandy做晒『粗重嘢』，我自己真人都有啲人格分裂！」問Mandy今年可會想攞埋香港的視后？她說：「新一年咩都洗牌重來，只可以用心做好眼前嘅工作。」Ben表示想用個人影響力多做公益活動，關心社會值得幫助的人，去年推出相集的她透露可能搞相展，提到元旦被拍到與女友張寶兒及家人吃飯，他說：「年頭同家人見吓，但有食客偷影報料，都唔係咁鍾意。（好耐冇見寶兒？）過去兩星期係忙嘅，聖誕有慶祝咗囉！（新一年花多啲時間拍拖？）唔使，拍拖只係一部分，應該做多啲嘢完成人生目標。」