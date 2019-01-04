爆笑NG片！胡鴻鈞嚇到彈起兼腳震

熱播中嘅無綫劇集《救妻同學會》，引起網民熱烈討論。近日See See TVB Facebook專頁流出一段爆笑NG片段，成班後生仔拍戲要同時具備忍笑能力同體能，少一樣都唔掂，證明演員唔易做呀！



朱智賢忍唔住笑



劇中有一場戲，小童星鄭耀軒要叫黃庭鋒做爸爸，台詞仲話要睇佢拍嘅戲，黃庭鋒唔知點解停咗幾秒，唔識畀反應搞到要NG。人仔細細嘅鄭耀軒見到對手又NG，都好無奈咁𢱑晒頭，佢呢個可愛反應令到全場工作人員笑爆嘴！仲有場戲係胡鴻鈞（Hubert）同朱智賢（Ashley）坐喺餐廳，掛喺牆上嘅道具突然之間跌咗落嚟，Ashley忍唔住笑，不過坐喺對面嘅Hubert就好大反應，嚇到成個人彈起。工作人員都笑佢咁大反應，過後佢自己都笑得好尷尬。



拍咗足足20Take



另外一幕，五個男演員要同時跟Beat做動作，又要讀對白：「問妹何所愁，食古不化食人碗粥。」最尾一個動作仲要全男班金雞獨立，但係佢五個嘅平衡力實在太差，個個都腳震震企唔穩，場戲拍咗足足20個Take都冇辦法收貨，十分搞笑。



網民有話兒

Loxx Cxxx：腳震震個Part好好笑

Chxxxxxx Lxx：好好睇，又搞笑

Cixxx Fxxx：個童星好得意呀！

Elxxxx Lexxx：真係好難忍到笑 哈哈



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