改編日本神曲Hit爆　黃建東扮女人搞笑入屋

現年37歲的無綫藝人黃建東於2011年參選香港先生入行，至今已拍攝超過60套電視劇集。他於2013年劇集《食為奴》中飾演「九阿哥」一角人氣急升，但及後多擔任三、四線配角，事業未見起色。直至2016年他轉型「網紅諧星」，自拍搞笑影片以廣東話粗口諧音改編日本神曲《PEN-PINEAPPLE-APPLE-PEN》（PPAP），隨即熱爆網絡成功彈起，因而令他獲得電影拍攝機會，亦開展其「扮女人」之路，先後多次反串成為熱話，亦帶挈他以搞笑形象入屋。他近年多飾演喜劇角色，2017年更主演網劇《降魔的番外篇-首部曲》，首嘗男主角滋味。



同瑪姬拍住上搵真銀



除了演藝事業外，本身是名校喇沙書院出身的他亦多才多藝，不但是紐約州立大學戲劇系學士的高級榮譽畢業生，早前他亦於無綫台慶騷琴技引起關注。感情生活方面，他與前DJ瑪姬傳緋聞，二人更經常拍住上，以情侶檔姿態出騷搵真銀。



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