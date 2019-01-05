吸金翻身住豪宅！草根藝人逐個捉

圈中有不少藝人都是基層出身、家住屋邨，但入行後默默耕耘，終於脫貧兼身家幾級跳，入住豪宅成功翻身！



吳業坤

本身是樂富屋邨仔的歌手吳業坤，憑「宅男」形象彈出，加上演員、歌手雙線發展，密密接Job，先由屋邨搬到大圍私人樓，再於去年搬進市值過千萬的貝沙灣豪宅，成功「更上一層樓」！



文詠珊

藝人文詠珊（JM）一家受1997年金融風暴影響，由私人屋苑搬到梨木樹邨公屋。她為了賺錢養家，14歲便以「𡃁模」身份出道幫補家計，爆紅後再轉戰影圈，成為炙手可熱的小花。JM除了事業有成外，更成功泊得好碼頭，2014年撻着金融才俊男友吳啟楠，並於2017年搬入男友豪擲2,500萬元買入的大埔比華利山豪宅，同年她亦購入了跑馬地滙翠臺的三房兩廳單位。



王敏奕

於單親家庭長大的藝人王敏奕自小家境清貧，與家人居於柴灣漁灣邨百呎公屋。最初她以模特兒身份入行，其後於2014年憑劇集《女人俱樂部》成功入屋。而她亦與曾志偉兒子曾國祥拍拖多年，更進駐男友位於貝沙灣的3,000萬豪宅同居。