扑槌388萬單位！公屋港男黃建東窮做樓奴

37歲的黃建東（Derek）於2011年參加香港先生奪「演藝潛能大獎」入行，可惜星運平平，試過幾個月沒有工作，簽約無綫後主力擔任娛樂主播，收入穩定月薪約萬多元。多年來一家四口住在黃大仙約300多呎公屋，目前仍要與細佬瞓上下格床，早年家人為供他到外國讀書，全家更是節衣縮食甚至放棄買樓機會，令Derek一直心存愧疚，一心脫貧的他懷着「上樓還母」的希望，惟去年3月母親不慎誤墮點數卡電騙案損失8萬港元，金錢和心靈上深受打擊，其生活可謂百上加斤。



同經紀斟半粒鐘



不幸際遇曝光後，他否極泰來，得到不少客戶垂青和支持，令其商演和主持的工作量大增，收入亦大幅提升。有見最近樓價下跌，Derek看準時機主動出擊準備於2019年做業主，日前他被發現帶同母親到深水埗睇平價上車盤，實行「唔理好醜，最緊要先上樓。」兩人在地產舖門前駐足，研究平價樓盤單位，期間見他對一個位於深水埗約388萬港元的單幢樓單位有興趣，即拿出手機拍下宣傳單張，兩母子商量完一輪便走入舖頭向地產經紀查詢，傾足半小時才離開。若以首次置業計劃來計算，Derek需付約50萬港元做首期。

為了圓夢讓一家人有個舒適安樂窩，黃媽媽亦全力配合兒子，睇完樓後二人到出口時裝店掃平衫，對20元一件的特價貨更是愛不釋手。期間有粉絲認出，Derek來者不拒任拍任影爭取親民形象。之後兩母子到附近商場的美食廣場食快餐醫肚，見他只點了一份碟頭飯跟媽咪兩份食，果然慳到盡！



阿媽唔肯要家用



醫肚後，Derek到櫃員機撳錢，見他將錢塞到媽咪手上似是畀家用，但黃媽媽相當抗拒，兩人當街當巷你推我讓，擾攘一輪Derek才將手上約數千元收回，最後兩母子逼巴士離開。



黃建東接受訪問，坦言今年要做業主，他說：「係同咗阿媽去睇樓，暫時都幾啱心水。（夠首期？）拉拉埋埋都夠嘅，都搵咗銀行諮詢咗按揭問題。因為細佬都係做地產呢行，有啲細節嘅嘢都交咗畀佢幫手。」問到節衣縮食生活如何，他笑言：「都節衣縮食咗好多年，習慣咗。不過為咗上到樓都冇辦法。」