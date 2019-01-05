稱對方自願送屋同地　申東旭否認曾呃爺爺

現年36歲的韓國男星申東旭昨日被爆疑與96歲的爺爺申浩均簽訂「孝道合約」，獲對方送贈兩間大屋及土地，但未有履行照顧對方的承諾，更將屋送給女友，要求爺爺在兩個月內搬走，爺爺於是告上法庭，要求收回大屋及土地，但申東旭就透過代表律師指爺爺講大話，會努力將真相告知大家。



而申東旭昨日在首爾江南接受韓媒訪問，解釋事件經過，他對在新一年開始就發生這種不如意事向大家道歉，並指一切要追溯到2011年：「當時爺爺因為向叔叔提出訴訟而與家人都沒有來往，我當時患上複雜性局部疼痛症候群而退伍，便去到爺爺住的京畿道利川市問候對方，當時近1,000坪的大屋變成廢墟一樣，見到沒有朝氣的爺爺令人感到心痛，所以我便提議跟他一齊住，他亦說好，他對我很好，作為孫子，我也帶他去醫院，照顧他。」



申東旭指當時爺爺和爸爸是斷絕父子關係的狀況，他為了讓兩人和好而花了很多努力，製造二人相處的機會，但後來爺爺就發嬲趕走他和爸爸，直至2017年11月才再與爺爺見面，當時爺爺主動聯絡他：「爺爺捉住我的手，說自己時日冇多，因為我是長男，將來要負責祭祀，他求我負責祭祀的事，並將1萬5,000坪的地都給我。」申東旭指他拒絕了10次，但對方就哭着求他，所以他最後便答應爺爺，依照爺爺的指示去到律師樓辦理手續。



但申東旭就指之後因為拍劇太忙，只能打電話給爺爺，有10日未能去探爺爺，當時爺爺就鬧他是騙子，並指自己沒有送過土地給他，聲言要令他不能再做藝人，申東旭坦言不明白爺爺為甚麼說他是詐騙，對爺爺的說法感到荒唐和無奈，並表示想將土地和屋還給爺爺。