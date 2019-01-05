東方日報C1：黃建東扑槌388萬筍盤慳做樓奴

藝人黃建東多年來一家四口屈居公屋，與細佬共享上下格床，一心脫貧上車做業主的他終於儲夠彈藥，日前他帶埋阿媽出擊到深水埗區睇樓。為了圓夢，一家人不惜慳到盡，睇完樓去開餐竟「一碟飯兩份食」，加入樓奴大軍行列！



37歲的黃建東（Derek）於2011年參加香港先生奪「演藝潛能大獎」入行，可惜星運平平，試過幾個月沒有工作，簽約無綫後主力擔任娛樂主播，收入穩定月薪約萬多元。多年來一家四口住在黃大仙約300多呎公屋，目前仍要與細佬瞓上下格床，早年家人為供他到外國讀書，全家更是節衣縮食甚至放棄買樓機會，令Derek一直心存愧疚，一心脫貧的他懷着「上樓還母」的希望，惟去年3月母親不慎誤墮點數卡電騙案損失8萬港元，金錢和心靈上深受打擊，其生活可謂百上加斤。



同經紀斟半粒鐘



不幸際遇曝光後，他否極泰來，得到不少客戶垂青和支持，令其商演和主持的工作量大增，收入亦大幅提升。有見最近樓價下跌，Derek看準時機主動出擊準備於2019年做業主，日前他被發現帶同母親到深水埗睇平價上車盤，實行「唔理好醜，最緊要先上樓」。兩人在地產舖門前駐足，研究平價樓盤單位，期間見他對一個位於深水埗約388萬港元的單幢樓單位有興趣，即拿出手機拍下宣傳單張，兩母子商量完便走入舖頭向地產經紀查詢，傾足半小時才離開。若以首次置業計劃來計算，Derek需付約50萬港元做首期。



為了圓夢讓一家人有個舒適安樂窩，黃媽媽亦全力配合兒子，睇完樓後二人到出口時裝店掃平衫，對20元一件的特價貨更是愛不釋手。期間有粉絲認出，Derek來者不拒任拍任影爭取親民形象。之後兩母子到附近商場的美食廣場食快餐醫肚，見他只點了一份碟頭飯跟媽咪兩份食，果然慳到盡！醫肚後，Derek到櫃員機撳錢，見他將錢塞到媽咪手上似是畀家用，但黃媽媽相當抗拒，兩人當街當巷你推我讓，擾攘一輪Derek才將手上約數千元收回，最後兩母子逼巴士離開。



「搵咗銀行問按揭」



Derek受訪時坦言今年要做業主：「係同咗阿媽去睇樓，暫時幾啱心水。（夠首期？）拉拉埋埋都夠嘅，搵咗銀行諮詢咗按揭問題，因為細佬都係做地產呢行，有啲細節都交咗畀佢幫手。」問到節衣縮食生活如何，他笑言：「都節衣縮食咗好多年，習慣咗，不過為上到樓都冇辦法。」



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