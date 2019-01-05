戰戰兢兢入無綫　陳煒亞視加薪開心到依家

藝人陳煒接受陳圖安（Jacky）主持的電台節目《安哥同學會》訪問，她笑言年輕時「選錯科」，對修讀會計感覺沉悶，便在朋友建議下參加選美，希望能多見世面，學習課本以外的做人處事道理。



加薪翻倍十分難忘



她透露起初想報選香港小姐，因時間錯錯而轉投亞洲小姐，結果一選便坐上冠軍寶座。Jacky跟她在亞視已相識，他大讚陳煒不計較酬勞，每當公司遇上突發事件，很快便到達現場幫忙，她笑說：「當年我只需15分鐘便可整裝返到公司準備，所以得同事讚賞。」Jacky當年曾跟公司高層建議要向她加薪挽留人才，陳煒即爆料，十多年前收到「加薪大信封」，月薪由二萬四千元一下子翻倍，開心到今日都難忘。



加入無綫放下身段



早前她在無綫頒獎禮奪得「最受歡迎電視女角色」，談及初到無綫開工時，她刻意放下身段︰「加盟新公司時真係戰戰兢兢，喺新工作環境更需要畀人認識自己。不論咩工作，當角色派到手上，當然一定要做到最好，因為每次嘅工作都係機會，每次都努力爭出成績，希望得到更多機會。我係一個演員，應該尊重唔同角色，更一定要做到導演、監製嘅要求。」



她認為現時是人生的事業高峰，希望能繼續突破自己︰「即使早幾年在婚姻上不如意，但人生總有起落，呢啲係一種學習嘅經驗，使我成長。」

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