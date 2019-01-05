【真人真事】88歲奇連伊士活破格演毒犯

荷里活影壇巨星奇連伊士活（Clint Eastwood）雖然已88歲，但他仍活躍影壇，去年他一口氣推出兩部導演作品，年頭有執導的《15:17 巴黎列車槍擊案》（The 15:17 to Paris），而年尾就有自導自演的《毒行俠》（The Mule），一年開兩部戲，奇連認真夠魄力！



向來銀幕形象正派的奇連，在《毒》片中作新嘗試向演技挑戰飾演一名老年毒販。該片是根據一宗真實事件，美國一名90歲的老漢二戰英雄Leo Sharp為賺錢而鋌而走險為墨西哥毒販穿州過省運毒。而奇連就在片中飾演該角。



身兼監製的奇連認為Leo「為勢所逼」：「他的經濟拮据，急需要錢，否則即將失去自己的家和畢生事業。他嘗過金錢的滋味後，就想繼續當羅賓漢，以為別人做好事，去合理化自己的行為。可是，他所做的是違法，對他和別人都構成危險，令他開始擔心。我喜歡這個人物實際上和心理上都要面對重重障礙這個設定。他的家庭生活並不如意，他最後想浪子回頭，但並不如意。」

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