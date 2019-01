縱橫影壇逾半世紀　奇連伊士活周身刀瓣瓣掂

荷里活影壇巨星奇連伊士活(Clint Eastwood)縱橫影壇超過60年,先後憑「獨行俠」及「辣手神探」兩大角色而上位。奇連早於1971年已開始執導演筒拍攝懸疑片《飛來艷福閻王帖》(Play Misty for Me),直今奇連已導演過30多部電影,西部片、動作片、劇情片以及戰爭片都拍過。奇連更先後兩度奪奧斯卡最佳導演獎。



除了演藝事業生涯輝煌之外,他亦於80年代曾經從政,1986年他以無黨派的身份成功當選為加州卡梅爾(Carmel)的鎮長。兩年後,他卸任重返影壇。2001年,加州州長Gray Davis就委任奇連為加州州立公園和娛樂委員會成員,協助當地的康樂事務發展。



唔講唔知,奇連除了演技精湛之餘,他的音樂造詣亦非凡。尤其對爵士音樂方面。曾舉行鋼琴演奏會以及推出多張音樂大碟。並擁有自己的唱片公司Malpaso Records。而他亦多次為自己的作品包括《懸河殺機》(Mystic River)、《擊情》(Million Dollar Baby)、《戰火旗蹟》(Flags of Our Fathers)、《通靈感應》(Hereafter)以及《J.艾德格》(J. Edgar)等做配樂。

