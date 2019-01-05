縱橫影壇逾半世紀　奇連伊士活周身刀瓣瓣掂

荷里活影壇巨星奇連伊士活（Clint Eastwood）縱橫影壇超過60年，先後憑「獨行俠」及「辣手神探」兩大角色而上位。奇連早於1971年已開始執導演筒拍攝懸疑片《飛來艷福閻王帖》（Play Misty for Me），直今奇連已導演過30多部電影，西部片、動作片、劇情片以及戰爭片都拍過。奇連更先後兩度奪奧斯卡最佳導演獎。



除了演藝事業生涯輝煌之外，他亦於80年代曾經從政，1986年他以無黨派的身份成功當選為加州卡梅爾（Carmel）的鎮長。兩年後，他卸任重返影壇。2001年，加州州長Gray Davis就委任奇連為加州州立公園和娛樂委員會成員，協助當地的康樂事務發展。



唔講唔知，奇連除了演技精湛之餘，他的音樂造詣亦非凡。尤其對爵士音樂方面。曾舉行鋼琴演奏會以及推出多張音樂大碟。並擁有自己的唱片公司Malpaso Records。而他亦多次為自己的作品包括《懸河殺機》（Mystic River）、《擊情》（Million Dollar Baby）、《戰火旗蹟》（Flags of Our Fathers）、《通靈感應》（Hereafter）以及《J.艾德格》（J. Edgar）等做配樂。

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