父親病重　Britney Spears宣布擱置賭城騷　

美國過氣天后Britney Spears近年憑拉斯維加斯駐場騷重新出發，儲番不少人氣，去年更憑賭酒另一酒店招手再開騷，身價仲高達每場酬勞高達50.7萬英鎊（約521萬港元），勁過莎蓮迪安（Celine Dion），不過她近日就於社交網宣布因為66歲爸爸Jamie Spears病重，情況危及生命，決定專注留時間照顧家人，擱置賭城騷！



Britney上載自己與父親一家3口的舊照，撰長文公布消息。Jamie兩個月前結腸自發破裂而病重，被緊急送到拉斯維加斯的醫院接受治理，Britney表示爸爸很幸運能大步檻過，但康復之路仍然好長，她自言決定擱置演出對她來說非常艱難，但仍然要專注精力照顧家庭：「我希望呢個時候可以同家人一齊，就好似佢哋一直陪住我一樣。」演出原定於今年2月展開，Britney亦於文中對受影響的粉絲致歉。



Britney早年情緒出現問題，當街用遮打人又突然剷青，癲喪行為令事業插水，當時Jamie對她不離不棄，更曾表示怕有一朝起身收到驗屍官電話。而為愛女身心健康憂心的他最後積極照顧她的生活與事業，被視為Britney情況好轉的關鍵。



