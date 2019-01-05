碧咸身家逾3億英鎊　窮困家姐變賣家當過活

「萬人迷」碧咸（David Beckham）蜚聲國際，身家約3.39億英鎊（約33.8億港元），近日更豪花3萬英鎊（約29萬港元）開除夕P，請埋阿媽同妹妹Joanne狂歡，不過佢家姐Lynne生活就相當坎坷，繼早年被爆為生計變賣家當後，近日又再為錢於社交網變賣生活品，包括鋪路磚、二手兒童服飾，球鞋以及嬰兒毛氈等，當中二手兒童服飾僅叫價2英鎊（約19.9港元）。



碧咸1999年曾出席Lynne與前夫Colin Every的婚禮，亦花25萬英鎊（約249萬港元）買大宅畀家姐住，Lynne至今仍住於大屋，不過她於2011年與Colin離婚，後來認識嘅男友又入獄，生活拮据之下，當年已變賣私人物品包括婚紗與座駕，當時曾傳碧咸因為不滿Colin而與家姐一家疏遠，不過有知情者指碧咸與Lynne仍時有聯絡。



另一方面，當時有Lynne嘅朋友爆料表示她未有工作，同時要照顧仔女：「佢好努力用任何方法搵錢，所以佢於拍賣網賣晒有價值嘅嘢。」此外，Lynne離婚後，二仔Freddie跟爸爸生活，17歲嘅Freddie去年公開表示想搵舅父碧咸見面，自爆戶口只有約14蚊港元，靠爸爸每星期拎政府約773蚊援助過活！



而碧咸一方暫未回應，Victoria僅於社交網分享與愛女夏柏舒芬（Harper Seven）騎馬聚天倫嘅Sweet場面！

