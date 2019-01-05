【矮一定輸？】索爆哈比女星逆襲有計仔！

女星五官長得標致，加上有形象指導師為佢哋襯衫，喺鏡頭面前個個都顯得身材高挑、長腿細腰！但係原來圈中隱藏唔少不足160cm高嘅女星，究竟佢哋嘅顯高秘訣係點呢？依家一齊盤點一下！



鄺潔楹



藝人鄺潔楹（Judy）雖然細細粒得155cm身高，但係清純標致臉孔，被網民封為「仙氣女神」。原本由無綫娛樂新聞主持，因拍攝旅遊節目《3日2夜》而升呢為「女神」，繼而參演處境劇《愛·回家之開心速遞》及擔任《學是學非》主持，工作機會愈來愈多。



鄧卓殷



今屆港姐亞軍鄧卓殷（Amber）身高只得五呎三，可以話係港姐界裏面數一數二最「哈比」。雖然企喺同屆港姐隔籬有啲蝕底，但係高學歷嘅Amber動靜皆宜，行山、跳傘通通試過，膽識過人，決賽當晚除咗勇奪亞軍之外，仲拎埋「最上鏡小姐」獎，成為雙料亞軍。



蔡依林



眾所周知，台灣天后蔡依林身材嬌小，平日靠時尚穿衣配搭去掩飾其158cm身高，加上G奶豐滿上圍，令身形線條更為突出。而蔡依林每次拍拖嘅對象，唔係男模就係男星，都至少有一米八咁高，呈現「最萌身高差」嘅畫面。



宋慧喬



有「袖珍美人」之稱嘅韓國女星宋慧喬（喬妹），官方資料報稱161cm高，但有報道指佢真實高度係156cm，究竟佢嘅顯高秘技係咩？見到喬妹平日愛着連身小裙，修腰配傘裙設計已有拉長個人嘅效果，再襯上高踭鞋，輕鬆打造168至170cm身高！



Ariana Grande



美國小天后Ariana Grande唔單止擁有甜美歌喉，穿衣配搭嘅時尚觸覺亦都好強！身高只有153cm嘅佢，最愛以cropped top或者短身上衣，下襯闊腳褲令雙腿顯瘦兼顯長，完美運用「上窄下闊」嘅穿衣法則，難怪成為唔少女生嘅模仿穿衣對象！



Kylie Minogue



澳洲天后Kylie Minogue喺外國人中的確偏向嬌小，不過喺鏡頭裏面，從來唔覺得佢冇160cm！一向好識利用自己長處去遮短處嘅Kylie，身形比例生得好，經常以貼身短裙展示修長美腿，令152cm身高都即時增高至少10cm！