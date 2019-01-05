J-Hope擔任特別導師　BTS肖像被盜用出雜誌

韓國Star Focus雜誌昨日公開新一期封面，宣布新一期將會有人氣男團防彈少年團（BTS）的寫真集、DVD及小卡，有粉絲就懷疑雜誌社盜用照片，而BTS所屬的Big Hit事務所今日就發聲明指Star Focus侵害肖像權及知識產權，將會採取強硬法律行動追究。



Big Hit事務所指他們昨日確認Star Focus雜誌透過各大書店網站進行預售，並有表明有BTS的寫真集、DVD及小卡，而雜誌上的BTS肖像及寫明，事前都沒有得到承認，是非法使用肖像權及姓名權。



Big Hit事務所指他們已於去年11月控告過Star Focus雜誌侵權，當時他們申請禁止雜誌的12月號出版，而首爾南部地方法院就指Star Focus雜誌承認侵害肖像權及姓名權，他們已被命令於1月向Big Hit事務所支付2,000萬韓圜，但Star Focus在新一期繼續非法使用BTS的肖像及姓名，無視法庭的命令，他們覺得問題嚴重，聲言對於侵權的行為，會採取強硬手法處理，亦呼籲大家發現有侵權行為，要向他們舉報。



另外，近日有報道指BTS最近正投入新專輯的製作，過往曾以「學校」、「花樣年華」、「WINGS」等主題活動的他們，「LOVE YOURSELF」系列亦於早前結束，據指他們正在構思新的主題，而專輯部分歌曲已經完成錄音。



而成員J-Hope最近驚喜亮相選秀節目《Under Nineteen》，為跳《Fake Love》的練習生擔任特別導師，預告片今日公開，J-Hope的現身令練習生都十分驚喜，他送上零食給練習生，又即場給予練習生指導。