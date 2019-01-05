BB衫散落一地！吳雨霏開名鬧爆5星級酒店

近年甚少喺幕前出現嘅歌手吳雨霏（Kary），最近一家三口去咗澳洲避寒，本來應該開開心心，但係竟然發生不愉快事件！Kary喺社交網開名鬧爆某5星級酒店，tag住對「the WORST hotel」，話係史上最差，力數三宗罪！



佢用英文打咗兩篇文，第一，佢話間房清潔情況好差，囝囝啲BB衫攤晒喺地下，啲紙巾鋪晒喺枱，拖鞋就四散！第二，當佢要求服務時，竟然要半個鐘先有人嚟！



點知低處未算低，第三，佢話本身會有個包裹寄到酒店，但佢哋已經離開咗個地方所以就叫酒店唔使簽收同畀番郵局，但最後酒店收咗，所以佢哋要求酒店幫手寄去香港，不過被拒絕。當佢哋想同總經理傾吓呢啲咁差嘅服務時，工作人員拒絕咗，唔畀佢哋同任何人講！令到一向好脾氣嘅Kary爆seed話：「WHAT KIND OF 5 star hotel is this???」（係乜嘢5星級酒店呀？）



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