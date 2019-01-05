《最後祝福》！黃宗澤跟古仔攞男歌手獎？

藝人黃宗澤（Bosco）、苗僑偉（三哥）、徐子珊、劉心悠、張秀文及黃庭鋒到尖沙咀宣傳劇集《守護神之保險調查》，登上美食車為fans炮製菠蘿包及紅豆冰。



提到古天樂早前獲得男歌手獎，網友即起哄說下一個應輪到Bosco，回味他當年演唱的《最後祝福》及《K歌之王》，Bosco說：「古生話佢真係好鍾意唱歌但唔識唱，真係好正，做到座右銘。」之後他急急拉苗僑偉落水，笑言新一年要跟對方合唱：「平時都有同三哥合唱歌，但佢就唱快歌多。（大家話樂壇欠你一個交代呀！）我會捧三哥做新一年樂壇新人，之後先至畀交代我啦！唔好爬頭。」苗僑偉笑言當年曾有想過加入樂壇，亦曾跟謝天華合唱劇集主題曲，自誇歌藝不俗。



最近受腳傷的Bosco赴傷出席活動，他直言新年願望是盡快康復：「醫生話就快可以拆石膏，但仲要着鐵甲威龍靴，依家有五粒鋼釘插住，之前仲要開工扮跑，真係人生最難一次，睇番都笑三十次，不過我都係跟三哥學嘢，膊頭兩邊搖。（劇本有冇改動？）都有呀！劇組好錫我，盡量諗方法幫我解決。（會唔會少咗戲份？）都係差唔多。」苗僑偉表示戲份少些更舒服，Bosco說：「因為佢本身已經好多戲份。」苗僑偉再說：「做指揮官，但要自己出動揸埋機關槍。」