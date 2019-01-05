切除小腸腫瘤　洪朝豐病床上過59歲生日

前DJ洪朝豐於除夕夜在醫院進行微創手術切除小腸腫瘤，而今天是他59歲生日，仍留院休養的他今年要在病床上過生日，他接受東網電話訪問說：「今日都有朋友嚟探我，好開心亦都好感觸，所以流咗小小眼淚，因為去年生日前，我做過手術，生日嗰日要走勻三間醫院覆診，今年仲要喺醫院過。（有冇食生日蛋糕？）冇，因為唔食得嘢住。」至於生日願望？他說：「想喺12號前出院，因為12號有我新書活動，想早一日出院，畀自己調理吓，翌日可以精精神神同大家見面，我仲希望個報告係好消息，咁有健康嘅身體，咁就可以展開我嘅新書巡迴宣傳活動，想去內地同台灣演講，帶正能面畀大家幫忙人。」



他表示小腸腫瘤的報告及出院時間也未知，不過現時身體健康狀況進展良好，他說：「之前身上插住尿、胃喉，還有血壓計、吊鹽水同有去血水嘅喉，但前日（3日）已經除咗尿喉，今朝醫生幫我放便，所以成日鬆咗好多，仲可以落地行吓，又可以自己轉身。」問到出院第一件事要做甚麼？他說：「因為禁食咗幾日，我好想出院食碎肉粥，其實呢幾日唔食得嘢，我發夢都掛住食嘢，見到啲院友有嘢食，我都好羨慕。」問身上的傷口可有再痛，他指之前痛到不能入睡，但現時痛楚也減底了，所以心情也變得好。



