【獎為團隊而攞】菊梓喬希望有生之年可以…

歌手菊梓喬（Hana）為新碟舉行簽唱會，期間與歌迷玩拋花球遊戲，又與男歌迷玩求婚遊戲，她更搞笑地扮感動到喊。受訪時她表示很開心出了第二張專輯，回顧去年經歷了很多事，做了很多工作。問到無綫《勁歌金曲頒獎典禮》將舉行，可有信心大豐收？她表示：「我多提名啫，唔代表多獎，希望大家都有好成績，獎為團隊而攞，希望幫團隊爭光。」她表示新一年最希望能夠舉行個人音樂會：「我希望有生之年可以開一個個人音樂會，希望好彩嘅話可以喺今年開到。」



吳若希影響力好大



講到她日前在社交平台發文「我累了」，是否因被吳若希（Jinny）封為一姐引起的風波所致？她坦言：「我鍾意舒服、世界和平、簡簡單單、唔鍾意太多爭論，但明白呢行有呢啲，最緊要係嗰個人原意唔係咁，其他人加鹽加醋冇辦法。（未習慣到？）聽咗一年都會有少少攰，但其餘嗰啲日子都OK。（有冇同Jinny傾番件事？）佢都覺得好笑，佢話講笑使乜咁認真，係網民反應好大，Jinny嘅影響力好大，哈哈。（學吓睇化啲？）已經好化，冇擺上心，但有時有啲嘢必須要去處理，唔夠時間處理就會有啲攰，但唔會去到好負面。」



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