Wanna One掃兩獎　iKON捧《金唱片》大獎

韓國年度音樂盛事《第33屆金唱片大獎》的今午在首爾高尺巨蛋舉行，頒發數位音樂部門的多個獎項，今年憑歌曲《LOVE SCENARIO》而唱到街知巷聞的男團iKON勇奪歌手獎及最高榮譽大獎，是他們首度在《金唱片大獎》獲得大獎，成員在奪獎時忍不住感動落淚。



而於12月31日結束活動期的限定男團Wanna One亦有出席，他們獲頒最佳男團獎及Cosmopolitan藝人獎，防彈少年團則獲得歌手獎及V Live最佳藝人獎，最佳女團獎則由GFriend奪得，而女團BLACK PINK就獲得歌手獎及Cosmopolitan藝人獎，至於天團Big Bang雖然未有出席，但仍獲頒歌手獎。



以下是得獎名單：



歌手獎：Roy Kim、金清夏、臉紅的思春期、BLACK PINK、TWICE、iKON、MAMAMOO、MOMOLAND、防彈少年團、Big Bang

新人獎：(G)I-DLE

最佳Hip Hop獎：宋閔浩@WINNER

最佳抒情歌獎：任昌丁

V Live最佳藝人：防彈少年團

最佳男團：Wanna One

最佳女團：GFriend

Cosmopolitan藝人獎: Wanna One、BLACK PINK

評審特別獎：春夏秋冬

最高榮譽大獎：iKON