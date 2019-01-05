Hot爆飛釘！吳業坤敢試露股：前面有信心啲

歌手吳業坤今日到土瓜灣出席嘉年華活動，席間演唱3首歌炒熱現場氣氛，他更High爆落台同觀眾握手兼大合唱，返回台上又嗌熱要除褸，除淨白色長袖薄衫的坤坤不慎「飛釘」，認真夠晒Hot！



想玩18區Busking



坤坤受訪時抵死笑話「飛釘」乃人之常情：「個胸大咗就『飛釘』。（依家幾吋？）唔知喎！見氣氛融洽都好開心，Close啲都冇乜所謂。（用『飛釘』嚟Close啲？）唔係！用歌聲！」續指由細到大都居住於樂富，自認是街坊之一：「附近一帶都好熟，細個成日踢拖周圍行，就算依家都成日嚟食消夜。」可有想過於附近玩Busking？坤坤指都有想過：「玩齊18區咁，抄Gin Lee（李幸倪）話要高調做音樂、低調做人，想現場唱歌畀大家聽。（唔驚好多人走嚟集郵？）好事嚟嘅，好事傳千里，愈多愈好。」



兩個月練6舊腹肌



談及2019年的目標，他表示最想練出6舊腹肌，更許下承諾指2個月內可有成果：「差唔多，Feel到係時候。（練好就長期唔着衫？）慳番啲服裝費，又多啲機會做唔同嘅嘢，可以影輯寫真。（展雄風？）唔使去到咁勁，本身都有，可能玩番成熟啲，畀大家見到我另一面。（唔介意拍劇騷？）最好啦！可以試吓！」講到底線時，坤坤大膽直言可嘗試露股：「睇劇情需要。（對露股有信心？）對前面有信心多啲！2015年都着過激凸褲，鬆身都激凸你話大唔大件事？」不過他表明不會為露而露，會以藝術做大前提。



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