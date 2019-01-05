《大帥哥》劇透：羅義與馬炭鬥槍身亡

第二十六集 (01/07)

羅義（徐榮飾）打暈狄奇（張衞健飾）後現身細龜（張達倫飾）面前，拒絕透露狄奇行蹤也不肯投降，還提出與馬炭（洪永城飾）鬥槍解決，細龜樂見他們兄弟相殘。羅義屍體運返昇威鎮，馬炭成為眾矢之的，冬來（李嘉飾）更揮拳相向。狄奇哭祭羅義，承諾會好好照顧他最愛的艾妞（楊秀惠飾），並展開逃亡生活。沅婉（蔡思貝飾）想離開昇威鎮，馬炭勸她留下，以免大帥府這個家真的散了。冬來聽了落蘆（曹永廉飾）分析後向馬炭道歉，並願意受罰。政清問馬炭會否與革命黨合作，馬炭卻要用自己的方法完成理想，反斥革命黨會阻礙其行動。



第二十七集 (01/08)

馬炭知道沅婉父的死亡真相，難以接受。細龜向馬炭索取搜捕狄奇費，馬炭氣憤。艾妞只得到基本生活費，打算離開，可惜放售珠寶不成，到細龜的賭場賭一賭，卻因見到疑似狄奇而欠下巨債。馬炭為搜捕費要求鎮民加稅，落蘆在千差（楊瑞麟）面前為鎮民說好話，惹馬炭不滿。政清臨別前詢問有關狄奇紋身事，令沅婉添疑惑。英俊（趙永洪飾）邀馬炭一聚，提議培育他成為南方最有勢力的人。馬炭煩惱，娸娸（簡淑兒飾）想替他分憂卻被罵走，狄奇從娸娸口中知道馬炭所憂。



第二十八集 (01/09)

政清刺殺馬炭失敗，馬炭決定讓大同（蔡國慶飾）親自審判。艾妞喜見狄奇，向他訴苦並說出刺殺事件，狄奇竟叫她進賭場把錢輸光！馬炭拒為艾妞之欠債負責，押她入牢。大同審問政清時，政清突然拔槍，幸大同早有準備。大同提出多項疑點怪罪馬炭，馬炭推說有內鬼，將士兵及冬來收監。沅婉替大同敷藥時欲為政清報仇，遭馬炭阻止。英俊說可為馬炭提供軍火，馬炭把消息告知大同，大同命他向細龜籌錢。馬炭拿着錢踏出賭場時被人搶走，頓時慌張失措。



第二十九集 (01/10)

馬炭看到愛美（林泳淘飾）被英俊打罵，發狂地對英俊對開槍，英俊慌忙逃走。狄奇救走英俊，聲稱自己才是他想找的人，又提議他將軍火賣給細龜，否則下場都是被馬炭所殺。英俊與細龜交收軍火時，馬炭突然闖入軍火庫，引發槍戰。馬炭看穿一切由狄奇指使，毫不客氣質問落蘆，甚至將他收押。落蘆把馬炭所做的一切告知沅婉，叫她到廢屋找狄奇問個明白。馬炭跟蹤沅婉至廢屋，兩兄弟展開對峙。大同聲稱要來昇威鎮，現身的竟是被通緝的狄奇！



第三十集(大結局) (01/11)

當一日大元帥的狄奇要公開審訊，查清昇威鎮亂七八糟的原因，但沒人夠膽申訴發言，艾妞成為第一位申訴人，控訴馬炭槍殺羅義。狄奇卻轉移話題至政清為何有槍殺大同一事，公審馬炭，並拿出有力證據。公審會後，馬炭願接受任何懲罰，狄奇再次以俄羅斯輪盤方式了結事件，由沅婉發問。大同懷疑狄奇的可信性，帶兵到昇威鎮捉拿革命黨羽，鎮民驚惶失措，全鎮陷入混亂，狄奇無可奈何地狙擊大同，保護鎮民。