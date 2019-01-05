爆料唔再驚！崔永元蒲頭：好多人說要殺我

內地央視前電視主持人崔永元早前曾爆出內地娛樂圈有「陰陽合同」及逃稅，而女星范冰冰涉入其中。已有一段時間沒曝光的他，其參與的內地節目昨日播出，他說：「因為他們（網友）老傳說我要進去（入獄），今天就借這個機會露臉。」



過百部車跟蹤



一說就說了半小時的他，表示所說的全是真話：「我是學新聞的，說每一句話都要對它負責任。」之前曾有傳他因爆料而收到恐嚇，他說：「之前内心特别的害怕，因為好多人說要殺我！但直到上個禮拜才徹底的放下心來，因為有多少人要殺我，我都記不住了。」節目後，有網民問他有否擔心自己的人身安全，他表示：「現在據說有二、三十撥（批）要暗殺我。二、三十撥（批），就不用擔心了。」又指現時出門仍有過百部車尾隨他。



最值錢的是「抽屜」



對於「范冰冰事件」的看法，他覺得：「這跟我沒有甚麼關係。」但知道整個娛圈都恨他，因有八千多間公司，一夜間倒閉，損失了幾千億（人民幣）。又說「范冰冰事件」非在他意料中，又揚言：「別惹我，我很忙！但是他們最好不要惹我。」自爆抽屜裏還有三千多份文件：「其實，我最值錢的就是這個抽屜。」不過又稱只是一個普通的抽屜，除有他養的貓，還有：「裝滿了A4紙那麼大的文件，大概裝了三千多份，還有視頻，還有錄音，但是抽屜在哪，打死我也不告訴你。」



有後台撐



主持問他明年目標是誰，他笑住說：「自己都知道名單裏有誰，但這個真的挺難的，我又不是一個紀律檢查部門，我沒有必要把這裏面所有的名單都披露出去。」談及惹了大事，最好他有後台支持，他就話：「我後台特別硬，硬到你想不到，我也不跟你說，省得嚇着你。」

