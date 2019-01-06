餵蚊都唔怕！何廣沛冧爆有朱晨麗餵食

藝人張兆輝、蕭正楠（阿蕭）與何廣沛為無綫劇集《黃金有罪》開工，拍攝眾人於半山跑步戲份，沒料於等待埋位之際，何廣沛已被現場蚊滋咬到成手蚊瘌，認真慘情！不過在旁的阿蕭未有可憐他，更取笑近日他與緋聞女友朱晨麗朱朱餵食漢堡包，令何廣沛無力招架，他謂：「都係正常食飯睇戲，咁啱佢想試吓我個包係咩味，一時冇手先餵一餵。」對於已第二次被拍到與朱朱餵食，阿蕭即抵死謂：「佢真係好鍾意餵人食嘢。」對於阿蕭連番取笑何廣沛，張兆輝聽到𢱑晒頭，及後經講解一輪才恍然大悟，並起勢喪讚：「原來係咁，其實呢啲榜樣唔係度度有，好難得咁細心，係好仔嚟㗎！」



而與已故導演林嶺東關係友好的張兆輝，表示連日來忙於為劇集開工，未能協助林嶺東家人辦理後事，但指若時間許可，屆時會出席對方的喪禮，他謂：「佢係我好好嘅朋友、師兄，亦係一位好導演。（呢幾日有冇聯絡林嶺東家人？）我太太同佢太太有聯絡住，有慰問嘅。」



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