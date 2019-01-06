孖老公影瑜伽孕照！樂基兒想喺香港順產

現年38歲，結婚年多造人成功的名模樂基兒（Gaile），現懷有5個半月身孕，熱愛瑜伽的她，連孕照也以此為主題。現身在加州安胎的她，早前請來專業瑜伽攝影師兼好友為她操刀拍攝，Gaile懷孕後保持做運動，故長胎不長肉，現時只重了12磅，已明顯見肚，不過筋骨仍很柔軟，能做出拗腰屈腳等不同動作。



預產期4至5月



今胎佗仔的Gaile表示已為囝囝改好名，但暫時保秘，又透露會盡量選擇自然分娩：「不過都會抱開放態度，總之BB安全最緊要，預產期喺4至5月，好期待見到佢。（計劃香港生定美國生？）同老公傾過，最後決定喺香港生，老公啲家人都喺香港。」



同老公雙劍合璧



Gaile這輯孕照，找來從事有機食品生意的老公Ian一起上鏡，竟意外成為全輯相的亮點！原來Ian也是瑜伽高手，更與Gaile雙劍合璧做出多個高難度動作，赤膊上陣的他身形甚Fit，其中一張相見他手腳離地僅扶着欄杆，Gaile則蹲在地上，深情望着老公；另一張兩人各自向後拗腰，合拍到爆！Gaile說：「Ian本來就係超級低調，所以影相做瑜伽式子時都好怕醜。（你佗B做到拗腰動作？）我只係做啲拉筋，好Relaxing嘅動作，並非所諗太大動作。」



個肚大啲再影第二輯



她又表示這是其第一輯孕照，待肚子再大一點或會再拍第二輯，更大讚拍攝當日天氣超好。Gaile表示其實每年都會返兩趟洛杉磯和三藩市，因家人都住在加州：「好開心家人喺度，天氣又好好，可以行吓、吸吓新鮮空氣，我哋會留喺度直至二月先返香港。」



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