父母要Bookmark！一文睇盡2019合家歡電影

2019到咗喇!上年年尾有《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)同《聖誕怪怪傑》(The Grinch)等話題動畫同小朋友歡迎2018,咁今年又有咩合家歡電影?有成13套咁多,依家就做定功課!



《馴龍記3》(How to Train Your Dragon: The Hidden World)-1月31日



《馴龍記》是為夢工場自2010年推出的口碑系列,第3集講主角熱血又善良嘅思噎仔做咗馴龍高手仲做埋族長,提倡人龍和平共存,但就遇到未被馴服嘅白龍「Light Fury」,令佢同好拍檔冇牙仔面臨重大考驗。電影於北美首輪影評大獲好評,爛蕃茄影評網更有100%好評!



《魔法保姆》(Mary Poppins Returns)-1月31日



北美由上年年頭捧到年尾嘅電影,事關佢係1964年《歡樂滿人間》(Mary Poppins)嘅續集,將50幾年前家喻戶曉嘅經典「魔法保姆」重現大銀幕,電影由《芝加哥》(Chicago)導演Rob Marshall執導,實力派女星Emily Blunt擔正,於北美叫好叫座,入選《美國電影學院》(AFI)嘅年度十佳電影榜!



《LEGO英雄傳2》(The LEGO Movie 2)-2月7日



2014年上映嘅《LEGO英雄傳》有Chris Pratt聲演平凡主角經歷不平凡故事,蝙蝠俠、爆笑警察同埋型爆女主角出場成為熱話,今集更晒冷加入更多DC超級英雄角色,包括水行俠、超人、小丑女同神奇女俠等,有望更加精彩!



《小飛象》(Dumbo)-4月18日



迪士尼今年有3部改編經典動畫嘅話題電影上映,打頭陣就係4月面世嘅真人版《小飛象》,本身搵咗鬼才大導添布頓(Tim Burton)執導即令粉絲擔心童年回憶走樣變怪誕電影,但預告一出,小飛象Cute爆而且畫面風格特別,即時成為熱話!電影講哥連法奴(Colin Ferrell)同仔女點拯救小飛象母子,演技派丹尼迪維圖(Danny Devito)同米高基頓(Michael Keaton)做奸角,仲有「添女郎」Eva Green,勁有睇頭!



《神奇夢樂園》(Wonder Park)-4月19日



復活節檔期仲有派拉蒙話題感人動畫《神奇夢樂園》上映,背景設於90年代,小女孩主角於森林中發現仙境一樣嘅魔法樂園,有唔同動物同埋機動遊戲,佢要同動物合作守衛想像力同創意爆燈嘅樂園,畫面震撼,題材新鮮,同《小飛象》對撼!



《阿拉丁》(Aladdin)-5月9日



另一部期待度高嘅迪士尼真人版電影,英國名導佳烈治(Guy Ritchie)執導,仲有紅星韋史密夫(Will Smith)飾演「燈神精靈」,主角「阿拉丁」同「茉莉公主」就用上新人男星Mena Massoud與英印混血女星Naomi Scott出演,雖然韋史密夫早前曝光嘅藍色造型被狠批出事,但佢話主要嘅CGI造型仍未曝光,加埋《A Whole New World》神曲嘅人氣,仍然令粉絲期待!



《POKÉMON 神探 Pikachu》(Pokémon: Detective Pikachu)-5月9日



唔止係首部《寵物小精靈》真人版電影,仲有人氣超強嘅「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)為毛茸茸比卡超配音講人話,噴火龍、奇異種子同吸盤小丑出現於現實生活Cute到爆,話題性十足!



《Pet Pet當家2》(The Secret Life of Pets 2)- 6月20日



你唔喺屋企,寵物做緊咩?系列於2016年上映第1集大收,今集繼續有搞笑兔仔一時扮Cute一時現真身,佢主人仲為佢着晒超級英雄裝,新造型勁搶鏡!除咗主角熱血狗仔Max同一班朋友,今集仲有新狗仔角色加盟,仲有「福伯」夏里遜福(Harrison Ford)加盟配音!



《反斗奇兵4》(Toy Story 4)-7月11日



迪士尼經典系列《反斗奇兵》2010年推出第3集已令人喊爆,以為「Andy」上大學都唔似再有續集,點知堅係有,「巴斯光年」配音員Tim Allen自爆新故事更加感人!今集原本講「牧羊女」與「胡迪」嘅愛情故事,後來大改變成新DIY玩具「Forky」搞到「胡迪」一眾玩具嘅生活出晒事,仲搵咗型男奇洛李維斯(Keanu Reeves)處男配音送驚喜!



《獅子王》(The Lion King)-預計7月25日



今年第3部迪士尼經典改編電影就係像真版電腦動畫《獅子王》,預告中《Life of Circle》音樂一出就成功召喚出粉絲嘅集體回憶,仲有Cute爆嘅「小森巴」同埋神還原佢被高舉一幕。《魔幻森林》(The Jungle Book)名導法夫羅(Jon Favreau)執導,Beyonce加盟聲演「Nala」兼同艾頓莊(Elton John)錄新歌,仲有配樂大師Hans Zimmer再次為同一故事配樂,卡士強勁。



《憤怒鳥大電影2》(The Angry Birds Movie 2)-預計8月22日



《憤怒鳥大電影》第1集全球收27.4億港元,第2集設定於遊戲面世十周年,今集配音卡士包括美國饒舌歌手Nicki Minaj同埋女星Leslie Jones,以及《權力遊戲》(Game of Thrones)男星彼特丁拉基(Peter Dinklage),唔知廣東話版會唔會有張繼聰同周柏豪等人回歸?



《魔雪奇緣2》(Frozen 2)-預計11月26日



今年年尾仲有迪士尼人氣動畫《魔雪奇緣2》出爐,前作2013年風靡全城,全球大收99.98億港元,一街小朋友變Elsa同Anna公主,個個都識唱《Let It Go》又鍾意雪人Olaf,兩主角今集造型早前隨迪士尼俄羅斯版年曆外流,Anna公主只係轉個髮型已經成為網民熱話!



《超音鼠》(Sonic the Hedgehog)-預計11月28日



改編自SEGA招牌遊戲《超音鼠》,之前流出海報見到主角有藍色毛毛長腿一度趕客,不過有近料有新作嘅著名笑匠占基利(Jim Carrey)演聲演「蛋頭博士」,仍然勁有叫座力!