父母要Bookmark！一文睇盡2019合家歡電影

2019到咗喇！上年年尾有《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）同《聖誕怪怪傑》（The Grinch）等話題動畫同小朋友歡迎2018，咁今年又有咩合家歡電影？有成13套咁多，依家就做定功課！



《馴龍記3》（How to Train Your Dragon: The Hidden World）－1月31日



《馴龍記》是為夢工場自2010年推出的口碑系列，第3集講主角熱血又善良嘅思噎仔做咗馴龍高手仲做埋族長，提倡人龍和平共存，但就遇到未被馴服嘅白龍「Light Fury」，令佢同好拍檔冇牙仔面臨重大考驗。電影於北美首輪影評大獲好評，爛蕃茄影評網更有100%好評！



《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）－1月31日



北美由上年年頭捧到年尾嘅電影，事關佢係1964年《歡樂滿人間》（Mary Poppins）嘅續集，將50幾年前家喻戶曉嘅經典「魔法保姆」重現大銀幕，電影由《芝加哥》（Chicago）導演Rob Marshall執導，實力派女星Emily Blunt擔正，於北美叫好叫座，入選《美國電影學院》（AFI）嘅年度十佳電影榜！



《LEGO英雄傳2》（The LEGO Movie 2）－2月7日



2014年上映嘅《LEGO英雄傳》有Chris Pratt聲演平凡主角經歷不平凡故事，蝙蝠俠、爆笑警察同埋型爆女主角出場成為熱話，今集更晒冷加入更多DC超級英雄角色，包括水行俠、超人、小丑女同神奇女俠等，有望更加精彩！



《小飛象》（Dumbo）－4月18日



迪士尼今年有3部改編經典動畫嘅話題電影上映，打頭陣就係4月面世嘅真人版《小飛象》，本身搵咗鬼才大導添布頓（Tim Burton）執導即令粉絲擔心童年回憶走樣變怪誕電影，但預告一出，小飛象Cute爆而且畫面風格特別，即時成為熱話！電影講哥連法奴（Colin Ferrell）同仔女點拯救小飛象母子，演技派丹尼迪維圖（Danny Devito）同米高基頓（Michael Keaton）做奸角，仲有「添女郎」Eva Green，勁有睇頭！



《神奇夢樂園》（Wonder Park）－4月19日



復活節檔期仲有派拉蒙話題感人動畫《神奇夢樂園》上映，背景設於90年代，小女孩主角於森林中發現仙境一樣嘅魔法樂園，有唔同動物同埋機動遊戲，佢要同動物合作守衛想像力同創意爆燈嘅樂園，畫面震撼，題材新鮮，同《小飛象》對撼！



《阿拉丁》（Aladdin）－5月9日



另一部期待度高嘅迪士尼真人版電影，英國名導佳烈治（Guy Ritchie）執導，仲有紅星韋史密夫（Will Smith）飾演「燈神精靈」，主角「阿拉丁」同「茉莉公主」就用上新人男星Mena Massoud與英印混血女星Naomi Scott出演，雖然韋史密夫早前曝光嘅藍色造型被狠批出事，但佢話主要嘅CGI造型仍未曝光，加埋《A Whole New World》神曲嘅人氣，仍然令粉絲期待！



《POKÉMON 神探 Pikachu》（Pokémon: Detective Pikachu）－5月9日



唔止係首部《寵物小精靈》真人版電影，仲有人氣超強嘅「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）為毛茸茸比卡超配音講人話，噴火龍、奇異種子同吸盤小丑出現於現實生活Cute到爆，話題性十足！



《Pet Pet當家2》（The Secret Life of Pets 2）－ 6月20日



你唔喺屋企，寵物做緊咩？系列於2016年上映第1集大收，今集繼續有搞笑兔仔一時扮Cute一時現真身，佢主人仲為佢着晒超級英雄裝，新造型勁搶鏡！除咗主角熱血狗仔Max同一班朋友，今集仲有新狗仔角色加盟，仲有「福伯」夏里遜福（Harrison Ford）加盟配音！



《反斗奇兵4》（Toy Story 4）－7月11日



迪士尼經典系列《反斗奇兵》2010年推出第3集已令人喊爆，以為「Andy」上大學都唔似再有續集，點知堅係有，「巴斯光年」配音員Tim Allen自爆新故事更加感人！今集原本講「牧羊女」與「胡迪」嘅愛情故事，後來大改變成新DIY玩具「Forky」搞到「胡迪」一眾玩具嘅生活出晒事，仲搵咗型男奇洛李維斯（Keanu Reeves）處男配音送驚喜！



《獅子王》（The Lion King）－預計7月25日



今年第3部迪士尼經典改編電影就係像真版電腦動畫《獅子王》，預告中《Life of Circle》音樂一出就成功召喚出粉絲嘅集體回憶，仲有Cute爆嘅「小森巴」同埋神還原佢被高舉一幕。《魔幻森林》（The Jungle Book）名導法夫羅（Jon Favreau）執導，Beyonce加盟聲演「Nala」兼同艾頓莊（Elton John）錄新歌，仲有配樂大師Hans Zimmer再次為同一故事配樂，卡士強勁。



《憤怒鳥大電影2》（The Angry Birds Movie 2）－預計8月22日



《憤怒鳥大電影》第1集全球收27.4億港元，第2集設定於遊戲面世十周年，今集配音卡士包括美國饒舌歌手Nicki Minaj同埋女星Leslie Jones，以及《權力遊戲》（Game of Thrones）男星彼特丁拉基（Peter Dinklage），唔知廣東話版會唔會有張繼聰同周柏豪等人回歸？



《魔雪奇緣2》（Frozen 2）－預計11月26日



今年年尾仲有迪士尼人氣動畫《魔雪奇緣2》出爐，前作2013年風靡全城，全球大收99.98億港元，一街小朋友變Elsa同Anna公主，個個都識唱《Let It Go》又鍾意雪人Olaf，兩主角今集造型早前隨迪士尼俄羅斯版年曆外流，Anna公主只係轉個髮型已經成為網民熱話！



《超音鼠》（Sonic the Hedgehog）－預計11月28日



改編自SEGA招牌遊戲《超音鼠》，之前流出海報見到主角有藍色毛毛長腿一度趕客，不過有近料有新作嘅著名笑匠占基利（Jim Carrey）演聲演「蛋頭博士」，仍然勁有叫座力！