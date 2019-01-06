孟耿如心痛弱勢社群孩子難追夢

台灣藝人孟耿如早前以代言人身份出席在台灣舉行的一個慈善活動，並分享2018年底到澎湖關懷離島弱勢家庭的經歷，她說：「我看見社工和孩子之間相處緊密自在，帶來的幫助，都有莫大的鼓勵，如果沒有這份支持，他們很可能就被忽略在社會角落裏。」她覺得關懷他人其實很簡單，有時候一個笑容、一份鼓勵，都是溫暖的幫助。



探訪期間，她化身孩子口中的「小孟姐姐」，體驗用細針挑挖螺肉時，顯得手忙腳亂，而身旁的小朋友已熟練地挑出許多螺肉，並大口大口放入嘴吃，另外，她探訪一個婆孫的家庭，與孫女合力設計一張卡送婆婆和公公答謝養育之恩，看到婆孫擁抱時，孟耿如不禁眼紅紅。大學時就讀社工系的她說：「我以前大學實習時有很多家訪經驗，我把家訪對象視為朋友，陪家長聊天、陪孩子一起玩，從中了解他們的故事。」此行看到很多以前觀光時看不到的社會問題，包括教育、資源等問題。她並分享在行程中，有位小朋友說自己的夢想是「只想和家人好好過生活」，令她大為感動，說感受到孩子都不太敢計劃未來，但他們對現時生活知足，反而她心痛這些孩子少了追夢的可能。