東方日報C1：前港姐馬賽內地領證結婚

現年31歲的前港姐馬賽先後與小生吳卓羲、周志文傳出緋聞，2013年底更被爆出同性戀情，被指介入內地女製片人汪子琦與前妻Laura的感情，更流出艷舞片，遭無綫雪藏，只好轉往內地發展。感情精彩絕倫的她昨日突自爆已領證結婚，其老公身份十分神秘。



有「迷你桂綸鎂」之稱的女星馬賽，2008年參選香港小姐以季軍姿態入行，因為汪子琦事件，近年消失於香港螢光幕，轉戰內地發展，感情事更變得低調。昨日，她突然在社交網宣布婚訊，晒出一張內地結婚證及多張與圈外老公的合照，二人只穿上簡約樸素的黑色衫，但擺出多個打情罵俏的甜蜜甫士，馬賽先輕扭老公耳仔，再搭膊深情對望，最後老公更肉緊親吻其臉頰，新娘子冧爆留言：「往後餘生」、「幸福是你」，意指與對方共度往後日子，幸福滿瀉！



圈外老公想低調



馬賽突爆婚訊，她這段情緣源於何時以及另一半身份成為焦點，追溯她過往在社交網發文，2017年7月底30歲生日時，她曾大晒收花照暗示蜜運中，似乎當時已結下情緣。馬賽踏入人生另一階段，藝人胡杏兒、沈卓盈、姚子羚等紛紛留言祝福，馬賽多謝大家，又指丈夫是圈外人，故想低調點，希望大家能給予空間！



馬賽入行以來感情生活豐富，曾因拍攝首部劇集《女王辦公室》被傳撻着同劇拍檔吳卓羲，有指當時男方日日管接管送，但二人始終矢口否認。至2012年她拍攝劇集《名媛望族》，再被傳與周志文戲假情真，介入男方與𡃁模女友袁紫僑（CoCo）的戀情，慘被罵「小三」。其後又被傳與一名年過50歲的男藝人有曖昧短訊來往，令藝人劉松仁捲入其中。而2013年，有指她與內地富二代簡建鋒交往多年，據知二人為中學同學，男方家族更擁有百億資產。



戀女製片慘變小三



當以為馬賽隨時嫁入豪門做億萬新抱之際，2013年底卻被拍得與內地女製片人汪子琦在上海街頭攬啜，隨後爆出汪早於2011年與女伴Laura結婚，更有指馬賽在她們三人同遊歐洲時暗中搭上汪，斷背戀情愈鬧愈大，Laura多次於微博發文鬧爆二人，更公開力斥馬賽是「披着兔皮的狐狸精」！「攣」情曝光後，馬賽接受本報獨家專訪時哭訴承認戀情，並大爆已跟汪子琦斬纜分手。



形象破產遭雪藏



事後馬賽遭無綫雪藏，未幾獲「解凍」後，網上竟又瘋傳她穿上性感情趣內衣跳艷舞的短片及截圖，令其「純純兔」形象徹底破滅，再次被掟入雪櫃。其後她直認是片中人，而汪又再公開力數她「貪錢」，令這段斷背情再起風波。



對於馬賽結婚，Laura向外表示大人不記小人過，並指不想再與她扯上關係。



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