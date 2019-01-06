做五月天演唱會嘉賓　羅志祥緊張咗一年！

「華人第一天團」五月天LIFE《人生無限公司》演唱會無限放大最終版演唱會，「10全10美」的10夜自傳篇章，轉眼來到第8夜，五月天在棒球場打造最獨特的「星空」，與2.5萬社員開騷，而歌手羅志祥（小豬）則擔任嘉賓。小豬出場時說一接到邀請時，緊張了快一年，阿信笑說：「我們是上個月才通知你。」小豬解釋從2018到2019剛好是一年，十分搞笑！



雖然是首度同台合作，但其實五月天和小豬是超級好朋友，阿信說他們私下會互相加油打氣，早前小豬與阿信便到彼此的潮牌服飾店互噴漆，火藥味十足引起話題，但其實是潮牌創辦十周年的合作活動。小豬說：「很多明星來都要組團，我就來當歌迷，去KTV都點五月天的歌，五月天的歌太好用了！在KTV吃麵時可唱五月天的《終結孤單》；若遇到喜歡的人便點唱《我又初戀了》，舞台怎麼沒有KTV梳化？」阿信即笑說，不如坐在地上，小豬便直接坐在舞台上，一同合唱《志明與春嬌》。



而在演唱到《戀愛ING》時，全場大喊「L.O.V.E」讓五月天更加感動，阿信說：「因為大家給我們愛，喊着喊着讓人想到送他們一首歌。」另外，台灣創作歌手白安擔任開場嘉賓，她說：「發行第一張專輯時，感謝五月天給我開場，過了四、五年很開心可以見到大家。」



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