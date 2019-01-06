5566圑長孫協志搞個唱　揀歌宣揚永不放棄

台灣經典組合5566將於今年2月登上台北小巨蛋，圑長孫協志日前舉辦「守候，一光年」個人音樂會，特別精挑15首歌曲及一段精選6首歌的組曲，他表示：「人生走過了一大半，經歷了婚姻、工作等，很多的低潮期，但每一次挫折我都不吝嗇和大家分享，就如同今晚的音樂會，也是自己一個新的開始，是我新的人生和音樂風格的起點。要辦一場音樂會真的很不容易，尤其是很多粉絲們都長大了，還有很多人都已經結婚生子，今天也都來了，謝謝你們。」



他為了音樂會演出，在忙碌的宣傳期展開密集訓練，前一天綵排到半夜，回家洗個澡又出門到現場繼續綵排。音樂會上，他以日文特別獻唱女神安室奈美惠的《NEVER END》及《男兒當入樽》主題曲《直到世界的盡頭》，還有張學友的《人在雨中》和蘇永康《我為你傷心》，他說：「這些歌曲都是自己在成長路上很重要的精神支柱與啟發，提醒自己永遠不要放棄。」



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