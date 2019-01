有「玉女掌門人」之稱嘅藝人周慧敏2009年同倪震結婚,佢哋一向都好低調極少晒恩愛,呢一日佢哋趁住結婚十周年「錫婚」,一反常態玩吓高調,喺社交網甫咗張二人合照,雖然冇太多嘅親密動作,只係簡單攞住個慶祝蛋糕,但從佢哋一致嘅笑容已經感受到幸福,周慧敏留言話:「Once upon a time…happily ever after. Just to make a long story short. Our 10th Wedding Anniversary!(從前…幸福快樂地生活下去,只是將故事縮短,我們結婚10周年了!)」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇,大家快啲follow啦!

https://bit.ly/2JjSVcr