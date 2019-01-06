玄彬雨中啜爆朴信惠　《阿爾罕》收視創新高

韓國型男玄彬與朴信惠合演的tvN韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》正在Netflix熱播。劇集講述玄彬飾演的投資公司代表，由開發遊戲程式的燦烈手上獲得一套特別的智能鏡片。他戴上鏡片後便能連接實擬虛境（AR）的遊戲世界，並與遊戲世界的角色對戰，而穿梭於現實與遊戲世界的玄彬，發現自己被強制帶到遊戲世界並受到生命的威脅......。



《阿》劇上月初首播高開7.507%，上周第10集更升至9.207%，昨晚劇情更趨緊張，劇中飾演玄彬秘書的閔鎮雄踩入遊戲世界與玄彬結為同盟後，亦受到朴勳飾演的車亨碩不斷襲擊，最終閔鎮雄戰死於遊戲世界，玄彬亦在現實世界找到對方的屍體，令他非常傷心，但對於他的死因，公司所有人也不相信玄彬的話。



玄彬在雨中與朴信惠相遇時，朴信惠問他為何淋着雨並為他撐傘，玄彬神色哀傷地靠近朴信惠說：「只要有一個人說相信我的話便可以，你可以說相信我嗎？」朴信惠說了相信他後，玄彬即謂：「證明給我看吧！」即上前吻了她，二人於雨中上演首場吻戲，刺激收視錄得9.431%，創下啟播以來的新高！