剛力彩芽男友豪花1億日圓網上「派錢」

日本購物網ZOZOTOWN的42歲富豪社長前澤友作，去年被爆與女星剛力彩芽拍拖後話題不斷，除了計劃在2023年招待創作界別人士與他「繞月旅行」，成為史上首位搭乘私人火箭環繞月球的民間人士外，昨日他又趁住新年宣布向網民「派錢」！



前澤昨日更新Twitter，透露其購物網新春減價活動營業額火速突破100億日圓(約7.2億港元)，故他決定向其Twitter追隨者中抽出100人，每人送上100萬日圓(約7.2萬港元)現金，總額合共1億日圓(約720萬港元)，並會於1月7日私信幸運兒。網民得悉後都非常興奮，前澤的追隨者由75萬人急增至接近220萬人，截至現在前澤的留言更有逾168萬人轉載，打破日本twitter最多人轉載紀錄。



另外，前澤日前受訪被問及與剛力的戀情，他坦言自己對結婚沒興趣，認為「結婚只不過是交出一張紙」，又謂：「對我來說，拍拖就等於結婚，因為我是投入自己的人生去拍拖，大家口中的『結婚』，跟我說的『拍拖』是一樣」。他又表示剛力不介意與前女友育有三名私生子，更十分鼓勵他與子女見面。

