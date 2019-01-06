隨時坐正！陳庭欣爆男友急結婚試探口風

藝人陳庭欣（Toby）現身慈善步行，她透露除了去年開工未能參加外，年年都有支持，她說：「尋晚做節目做到十一點幾，瞓咗四個鐘又起身，不過愈早起身就愈緊張，好在起到身。（男友有冇一齊嚟？）點會嚟呀，不過都可以叫佢間公司做多啲慈善，但我知佢已經起咗身，因為今朝係佢call我起身，但最大功勞係我爸爸，因為係佢開車車我嚟會場。」



另外，提到Toby早前跟男友在工展會甜蜜巡舖，她稱：「我每年都有行。（以老闆娘身份去？）唔係，以巿民身份，我係去支持。（最近咁高調拍拖，係咪好事近？）我唔係高調，但唔會好似以前咁逃避，雖然我依家都係事業行先，但雙方都覺得咁樣舒服都可以講吓，我係輕鬆咗，冇咁避忌，係開心事。（有冇計劃結婚？）我個人未，但男友久唔久就會唔小心咁提一、兩句，我哋實際上未有計劃，最近好多朋友都冇啦啦恭喜我，如果真係結婚我會同大家講，大家唔使咁心急。（男友點同你提結婚？）佢問我有冇諗過將來婚禮點搞，我輕輕講過話想戶外，但唔會再有下句，因為我同會佢講慢慢嚟。（你終結個話題。）呢個係我身為司儀嘅職業病。」