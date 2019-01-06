26萬人仔買串珍珠！洪朝豐病發反常喪揈錢

前DJ洪朝豐於除夕夜喺醫院進行微創手術切除小腸腫瘤，仲留緊院嘅佢尋日就喺醫院度過佢嘅59歲生日，而佢亦有感而發地喺社交網發千字長文講述感受，仲上載友人送畀佢嘅生日卡同珍珠袖口鈕，留言話：「生日天，59歲，虛嵗（歲）60。這許多年，不容易。一切，重新出發。遺棄殘敗的身軀，脫胎換骨，重生。有許多事情要做。」



佢透露尋日過得好唔容易，腹部由半夜開始一直隱隱作痛，隔籬個伯伯又搞到佢成晚失眠，之後佢逐一數出探病親友嘅名以表達謝意，同時又感慨咁話：「這許多年了，我們是生日那天，總會出外吃飯慶祝，一起歡度，唯獨今年，我獨留在醫院。想起去年的生日，也不好過。那時節，做完舌癌手術三週，由早上到下午，都在醫院覆診，不斷奔波。天氣陰冷，寒風吹起。難過啊。禁食6天了，只在吃止痛丸，止嘔丸，血壓丸，精神科藥丸時，喝些微水。開始很想吃東西了。做夢時，吃着三文治，很滋味，特香。醒來，想着一天可以行走時，要到下面的便利店，喝一瓶黑加侖子果汁，和一瓶奶茶。再買一些吃的。應該很快樂。還好先前吃了幾個生日蛋糕。」



狂買昂貴首飾



之後洪朝豐自爆以前狂躁症病發時嘅揈錢經歷：「20年前，第一次狂躁症病發，一反常性，很會花錢。用26萬人民幣，買一串黑珍珠。用10萬港幣買一串珍珠。再買了珍珠戒指。後來，連着其他名貴，有紀念價值的首飾，例如媽媽送給我的黃金項鏈和心型黃金吊墜，以及我極為喜愛的，價值10萬港幣的，翡翠戒指，如煙如霧，愛死了，都給人偷走了。一場浩劫，猶如狂風掃落葉，我一無所有。這20年，我一步一步，終於站起來。堅強的。依然微笑。這天生家族遺傳的精神病-抑鬱狂躁症，只會讓我更堅強。」



最後佢感激所有認識同不認識嘅人向佢送上祝福，仲話可以講句「I can die now」，因為此生無憾、感激無限！