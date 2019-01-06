頒獎禮疑失手爆粗　古天樂玩神秘話…

藝人古天樂（古仔）為邵氏電影《使徒行者：諜影行動》開工，對於成為首位歌影視大滿貫藝人，他表示很開心，但因近日忙於開工，故不會特別慶祝。談到他早前於頒獎禮上久違獻聲，問到今年會否重返樂壇？他笑言：「我諗住參加13項鐵人賽。（容祖兒話想寫歌畀你，推你做跳唱歌手！）拍戲先啦！（冇歌癮咩？）拍戲先，嚟緊都有兩部戲。（係咪喺頒變禮太興奮，搞到爆咗助語詞？）冇回應。（鎮宇爆你當年同張家輝爭過樂壇新人獎喎？）唔係嘛！真係唔記得。」講到古仔為前輩盧海鵬墊支廿萬做通波仔手術，被大讚有情有義，他不願多談，僅表示沒有回應。



搞慈善籌款夜



身為演藝人協會會長的他，問到是否會在3月舉行籌款夜？他指協會剛取得慈善牌照，將於3月30日舉行慈善籌款，所得之善款會用作幫助有需要的藝人及公益慈善等項目。問到會否延續頒獎禮上尚未唱完的經典歌《男朋友》？他笑說：「會以樂壇新人為主。（大家都好懷念你嘅歌聲！）多謝。（係咪想舉行一個有認受性嘅樂壇頒獎禮？）現階段冇回應，等成熟啲先，其實依家都有搞吓街頭表演，但知道表演場地、方法會遇到問題，所以都逐步搵方法幫忙。」



未接受到林嶺東逝世



談及林嶺東導演的喪禮細節，古仔透露將由林導生前好友杜琪峯處理：「佢哋想低調啲，我同林嶺東識廿幾年，90年代開始合作，大家有時都會一齊食飯。太突然，一時三刻未必接受到，要適應。（係咪有追思會？）等阿杜公布，總之有需要的話，演藝人協會一定會協助。」