自爆曾被劉家榮蝦！洪金寶嘆香港冇武打新星

藝人周家蔚今日拍攝節目請來老爺洪金寶做嘉賓，拍檔劉永健則請父親劉家榮一齊上節目，因洪金寶和劉家榮識於微時，由童星做到武打巨星，相當老友！而1月7日是洪金寶生日，家蔚送上生日蛋糕提早賀壽，洪金寶開心說：「我日日都快樂，唔只生日嗰日，Happy Everyday！」問到生日是否一家人慶祝？他說：「係啩！」劉家榮說：「預唔預我？」他笑謂：「唔預你，畀人情嚟就得。」



想拍番套港產片



洪金寶再笑拍指小時候已被劉家榮「蝦」，家榮說：「你出道得幾歲，唔蝦你唔通蝦啲十幾歲咩？」問到洪金寶可會再開戲？他說：「如果有機會都想同麥嘉、吳耀漢、家榮呀……（五福星？）五福星？老福星喇，想拍番套港產片，但睇吓今晚中唔中到三穿七先。」他亦概嘆香港電影不復當年，以前是亞洲中的龍頭，而現今香港電影已好少有武打片，亦欠新一代武打明星。



唔敢叫孫仔練功



提到張晉亦是新一代打得之人，洪金寶說：「係打得，未必起到，真係唔知！以前都畀後生有個希望，學武練功都有機會做武打明星，依家冇希望畀到人，後生嘅會話練嚟做乜！Tony Jaa都因為睇我哋啲戲去苦練武功，因佢想做武打明星，唔係就仲係執緊大笨象屎。」可會傳授功夫給孫仔？他笑言：「怕佢又話以後唔見爺爺，上次叫佢瞓覺咋，佢就話唔見我喎，仲敢叫佢練功夫？」



生活只求安全



除了功夫，洪金寶亦廚藝了得，問到新抱廚藝如何？他坦言：「去得佢度食，冇諗到好唔好食喎。」農曆團年飯由他操刀？他表示：「睇時間喇，冇時間就出去食，我依家生活只求安全，一家人健康。」



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