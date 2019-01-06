遭前夫爆約會神秘男　張雨綺反擊：純屬放屁

內地女星張雨綺和富商前夫袁巴元的關係如天氣一樣時好時壞，今天又開火！袁巴元突然在朋友圈晒出一堆微信截圖，說自己和前妻離婚後確實又在一起了，不過女方在本月5日跟剛認識兩天的男子到酒店約會，直指：「這是她一的一貫風格，離婚前也一樣，只要自己爽，從不願顧及別人的感受，特別是不顧小孩。」又表示這也是兩人之前離婚的原因，並強調彼此間沒有任何感情上的關係。



其後，張雨綺發出千字文逐點反擊，更爆出袁欠她數千萬元，望能盡快歸還，她指：「第一，情人間的對話如此隱私，因為情感破裂爆出來，這行為我很噁心！抱歉也噁心大家了，但我不想採取同樣方法報復。第二，自由之身，與誰約會都是我的權利，但『頭天認識第二天上床』純屬放屁！第三，袁先生今天放狠話要讓我沒有活路，要毀了我，讓我從此沒有工作。他說除非我答應把孩子撫養權給他，要不他就持續放料，我沒答應，所以結果大家看到了。比這再壞的事情也沒有了，我以後也不再回應任何。」



去年兩人發生家暴，最終要報警，翌日她透過經理人宣布兩年婚姻一刀切，不過離婚不夠兩個月，兩人又被拍得翹手同遊上海街頭。