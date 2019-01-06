吳鎮宇搵古仔張家輝着浴袍唱《男朋友》

藝人吳鎮宇為邵氏電影《使徒行者：諜影行動》開工，對於古天樂（古仔）獲得歌影視大滿貫獎項，鎮宇說：「真係好包容，樂壇一定要整好多聲音出嚟！（諗住挑戰佢？）我當年《難兄難弟》隻碟都攞個雙白金，四個演員加埋分到七位數字。（今年重返樂壇？）佢哋咁包容啲人，唔好搞懶人個朵啦，包容唔代表隨便，我一去就變咗隨便㗎啦！（開工同古仔Jam歌？）係喎！一定要整番首《男朋友》，着浴袍嘅HeHe版，仲要搵埋張家輝，佢出過唱片嘛，聽聞佢同古仔試過同屆爭新人獎添！」



遺憾未能再同林嶺東合作



談到已故的導演林嶺東，鎮宇表示獲悉將舉行追思會，屆時時間許可定必出席：「記得林導演講過一句說話，引伸係預計唔到，其實我好想再同佢合作，但一直都冇開到口，依家變成遺憾，記得當年有部戲同劉青雲拍，導演堅持用我，佢好提攜新人，係一個好特別嘅人，所以我依家都好珍惜同我合作過嘅人。（你表現好傷心？）第一日聽到呢個消息好震驚，依家你哋再問我就有少少情緒嚟。」



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