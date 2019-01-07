劉愷威湊女小糯米笑晒　同楊冪齊齊除婚戒

藝人劉愷威與內地女星楊冪上月冬至聯合發聲明宣布離婚，結束近5年的婚姻關係，並承諾共同撫養4歲囡囡小糯米，當時劉已表示之後不會再回應有關離婚問題，故返港後一直未見蹤影。直至昨日（6日）在女兒假期完結前，他終於一家人外出，同行還有甚少露面的胞妹，分坐兩車前往深灣遊艇會開餐。



封口不提前妻



明顯身形清減不少的愷威，泊好車後即第一時間落車行到後座，小心翼翼抱起女兒，而身穿粉紅色外套的小糯米在父親懷中笑得分外開心，見到記者更好奇地眼仔睩睩四圍望。已除婚戒、全程慈父上身的愷威表現大方，只要求不好太近拍照，怕閃光燈閃親囡囡，期間劉母雖然在場幫手，他亦堅持自己湊女，當問到有否同楊冪聯絡，以及撫養權是否屬他？他禮貌地說：「新年快樂！」將留港度過農曆新年的愷威，被問到楊冪會否來港陪伴女兒？他繼續封口不談前妻，不斷用「新年快樂」回應所有提問。



另外，楊冪昨日亦被發現獨自現身北京機場，準備飛上海出席活動，數小時後其工作室在微博上載她出席活動的相片，身穿緊身黑皮褸與長裙的她，身材仍然纖瘦，但雙手未見戴有婚戒，現場獲不少粉絲舉燈牌支持。