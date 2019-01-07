東方日報C1：張雨綺追債反擊前夫爆料

內地女星張雨綺和富商前夫袁巴元的感情瓜葛如沒完場的鬧劇，去年底家暴後離婚再復合，相好剛兩個月又大反面，男方揭前妻與剛相識的男子開房，女方又反咬他有「陰謀」，為爭撫養權而「放屁」抹黑她，更公開向前夫追討幾千萬人民幣欠債。



現年32歲的「星女郎」張雨綺，其第二任富商前夫袁巴元突然爆大鑊，昨日網上流出一堆他的微信朋友截圖，說自己和前妻離婚後確實又在一起了，但前妻不忠，令他怒不可遏：「昨晚她又跟前晚剛認識的一個男的在上海酒店開房，這就是她的一貫風格，離婚前也一樣，只要自己爽，從不顧及別人的感受，特別是不顧小孩。」指女方所為正是離婚的原因和他們之間的最後結局，聲明他們之間沒有任何感情上的關係，寄語：「雨綺小姐也可以光明正大的去浪吧。」更嘲笑她是個「有狐臭的女人」。



逼放棄撫養權



而張雨綺隨即在微博先禮後兵，說自己的婚姻和感情問題多次煩擾了外界，本來決心不公開私人事，但此局面令她尷尬丟架，所以只想說出三點：第一，覺得情人間的隱私對話因感情破裂而爆出令她惡心，但不想採取同樣方法報復。第二，自由之身和誰約會有權利，但：「頭天認識，第二天上床純屬放屁。」第三，袁先生的狠話是想毁了她和工作機會。



之後她全面大反擊，爆料指前夫所言全因逼她放棄孩子的撫養權，她是個獨立女人也是心軟的母親，雖不是時刻可保持清醒理智，脾氣又大，但會為甜言、為孩子而心軟，抱歉讓孩子長大後看到父母曾如此，亦為沒保護好孩子而深感愧疚，如合作夥伴放棄她實無話可說，覺得自己認人不清及多毛病，但是：「老娘沒有狐臭。」稱愛過、恨過對方，但望袁先生：「把欠我的幾千萬還我。」從此老死不相往來，亦不會再作任何回應。



指不斷換男友



對於張雨綺的反擊，袁巴元再在微信的朋友圈回應，其中談及幾千萬人民幣的欠款，他指在簽離婚協議書時，自願在3月底之前支付5,000萬撫養費，而非欠她的錢，又稱想跟她商量既然有新男友，就把孩子給他撫養，這對她及孩子都好，反問：「讓小孩子跟你不斷地換男朋友好嗎？也就是讓人厭惡之」，又指摘既然是情人關係，跟別人開房是理所當然的事，問為何不解釋在婚後還約人去旅行﹖



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