荷里活百大賣座電影　白人男性執導佔9成

國際影視界盛事《第76屆金球獎》將於今晨舉行，有大學學者趁住呢個時間發表學術報告，指以票房計算嘅荷里活百大電影中，黑人導演佔16名已是「創新高」，女性及亞裔導演持續個位數，反映出白人男性仍然主導荷里活影壇。



研究報告包含2007年至2018年間，每年百大票房收入最高嘅電影，當中導演的比例，由非裔或黑人導演只有80人，約佔6%，而亞裔導演更少，只有42人，約佔了3.1%。發現多年來男女比例及種族比例沒有明顯改善。



以2018年為例，當中只有四名女導演包括：《行動代號：特工EX》（The Spy Who Dumped Me）的Susanna Fogel、《I Feel Pretty》的Abby Kohn、《反啪啪同盟》（Blockers）的Kay Cannon及《第五次元》（A Wrinkle in Time）的Ava DuVernay。



至於亞裔導演方面，當中包括：楊紫瓊有份參演由朱浩偉執導的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）、《水行俠》（Aquaman）的溫子仁、《人肉搜尋》（Searching）的Aneesh Chaganty及《五個出更的哨兵2》（Super Troopers 2）的Jay Chandrasekhar。



