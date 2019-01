《第76屆金球獎》現正舉行,「最佳動畫」由《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse) 奪得,擊敗《超人特工隊2》(Incredibles 2)與《無敵破壞王2:打爆互聯網》(Ralph Breaks the Internet)等強勁對手。《蜘蛛俠》班底上台時,笑言這是獲獎的其中一個多元宇宙,又不忘多謝上年離世的「漫威之父」史丹利(Stan Lee)。