《第76屆金球獎》啱啱就頒咗個「最佳原創歌曲」畀電影《星夢情深》(A Star is Born)嘅主題曲《Shallow》,又唱又演的百變天后Lady GaGa就上台領獎,開心到癲!估唔到佢攞獎冇幾耐,港男出身嘅羅天宇都咁緊貼賽事,即刻喺社交網甫上自彈自唱片,雖然唔係唱首得獎歌,不過都係同片嘅另一隻歌《Always Remember Us This Way》,認真快手。



見羅天宇拎住個結他、鎖緊眉頭咁情深演唱,雖然把聲就有少少震,啲高音位又有啲上唔到,不過佢都好有心特登拍片騷歌喉,仲話自己真係好鍾意套戲同啲歌,又問大家Like唔Like,問得咁高興,當然網友都紛紛留言大讚啦!