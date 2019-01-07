網民發起請願　IU疑提早收風炒樓賺千6萬

南韓政府上月宣布首爾圈廣域急行鐵道（GTX）第三條C路線，由京畿道楊州市的德亭站作為起站，途經議政府、清涼里站、三成站，最後開往水原站，由三成站出發只需要22分鐘便可以抵達水原站，據指江南一帶的樓價將會因此上升，而市場就憂慮江南區及整個首爾都會出現投機炒樓的情況。



昨日就有韓媒公布因為GTX而在房地產受惠的名單，其中靚聲女歌手IU亦在名單之內，她被爆於去年1月在京畿道果川市果川洞用46億韓圜（約3,300萬港元）買入大樓和土地，地產公司有關人士指現時大樓和土地的市價已升至69億韓圜（約4,900萬港元），足足升了23億韓圜（約1,600萬港元）。



而IU被傳投機炒樓後，立即有網民大表不滿，更有人在青瓦台的國民請願版發起名為「請調查IU的果川投機事件」的請願，發文者指GTX是於12月才宣布確實的路線，但IU卻在去年1月便買入大樓及土地，要求調查IU是否事前獲得內部資訊而提早買樓獲利。



而IU所屬事務所就否認IU是為了投機而買入土地及大樓，並指該大樓是用作IU母親的辨公室及IU的個人工作室，IU的後輩歌手亦有份使用該大樓，事務所亦指市價並非上升了23億港元（約1,600萬港元），數字上有誤傳。



另外，IU前晚在濟州島舉行10周年演唱會，曾與她合拍節目《孝利家的民宿》的李孝利及李尚順夫婦以特別嘉賓身份驚喜現身。